Strasbourg : les révélations de Mohamed Simakan sur son mercato très agité

À chaque mercato, l'histoire se répète : de nombreux joueurs sont très courtisés mais certains restent finalement à quai, dans leur club. C'est le cas de Mohamed Simakan, qui n'a pas quitté le RC Strasbourg Alsace lors du dernier mercato estival. Pourtant, les intérêts ne manquaient pas pour le latéral droit formé au RCSA. AS Monaco, Stade Rennais, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille ou encore AC Milan : de nombreuses écuries voulaient s'attacher les services du joueur encore sous contrat jusqu'en juin 2023.

La suite après cette publicité

Interrogé sur ce dernier en conférence de presse ce jeudi avant le match entre les deux équipes, le coach de l'OM André Villas-Boas n'avait d'ailleurs pas caché l'intérêt du club phocéen : «on a parlé de lui. Il était un joueur référencé comme un joueur du futur. On a choisi Leonardo Balerdi. Mais oui, c'est un joueur intéressant qui est dans la liste de plusieurs clubs. On pense qu'il peut avoir un bon futur.» Finalement, le club olympien n'a pas raflé la mise, tout comme l'AC Milan qui avait tout tenté dans les dernières heures du mercato. Un marché des transferts agité donc pour Mohamed Simakan, sur lequel il est revenu pour L'Équipe.

«Mon heure n'est pas arrivée, je suis encore là»

Rapidement questionné sur son dernier jour du mercato très intense, avec des discussions entre Strasbourgeois et Rossoneri, le joueur de 20 ans a expliqué qu'il en était sorti fatigué : «après une longue soirée comme ça, on est un peu émoussé, c'est dur sur le coup, mais après j'ai eu mon petit jour de repos, et c'est passé. Il ne faut pas oublier que Strasbourg c'est mon club formateur, c'est pas un mal, c'est un bien de rester ici. Ça va me permettre de continuer à progresser, de gagner en confiance. (...) C'était juste une petite piqûre, rien de fou. Avec tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, c'est juste le destin, il faut le suivre. Si je suis encore à Strasbourg, c'est qu'il y a encore mon bien ici. On verra ce qui se passera ensuite, mais pour l'instant on se concentre sur les matches et le club.»

Pas de regret donc pour le natif de Marseille, qui a longuement échangé avec son président Marc Keller à ce sujet. Et pour son avenir, Mohamed Simakan ne s'inquiète pas puisque le bon moment pour partir n'est pas encore arrivé. «Chacun à son train à prendre. Mon heure n'est pas arrivée, je suis encore là, je travaille tous les jours pour être le plus performant possible. Je veux me battre pour le club, et si on doit partir un jour, on doit partir avec une belle image», a conclu le latéral strasbourgeois auprès du quotidien sportif. Toujours aussi solide et intéressant avec le RCSA cette saison (9 matches joués en intégralité sur 9 possibles), Mohamed Simakan risque en tout cas d'être encore l'objet de convoitises dans les mois à venir.