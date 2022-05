OM : une C1 et des adieux pour Kamara et Mandanda ?

Ce samedi soir, l'Olympique de Marseille jouait gros. En effet, les Phocéens devaient faire mieux que l'AS Monaco pour croire à la deuxième place et à la qualification directe pour la Ligue des Champions. C'est ce qu'ils ont fait puisqu'ils se sont imposés sur le score de quatre buts à zéro contre Strasbourg et que Monaco n'a ramené qu'un point de Lens.

Mais, à la fin de la rencontre, tous les yeux étaient tournés vers Boubacar Kamara bien sûr. Le minot de la Soude (un quartier du neuvième arrondissement de Marseille) jouait son dernier match avec l'OM. Le milieu de terrain, pièce essentielle de cette belle année de l'équipe de Jorge Sampaoli, arrive à la fin de son contrat et va donc partir libre. Il l'a confirmé au micro de Téléfoot ce matin.

La fin aussi pour Mandanda ?

Jusqu'au bout, il aura pris les armes, remonté ses coéquipiers et joué véritablement son rôle. Mais à la fin de la rencontre, on l'a vu peut-être un peu moins heureux que ses coéquipiers, qui fêtaient leur qualification en C1. Accroupi, peut-être aussi au bout du rouleau physiquement, il se rendait probablement compte de ce qu'il avait accompli jusqu'ici et surtout ce qu'il allait perdre : son club formateur. Mais tous les regards n'étaient pas tournés vers lui.

En effet, il suffisait de voir vers qui tous les joueurs se sont tournés en fin de rencontre pour comprendre. Steve Mandanda, à peine le coup de sifflet donné par Stéphanie Frappart, a vu bon nombre de ses coéquipiers lui sauter dessus. Sont-ils au courant de quelque chose ? Selon nos informations, que nous vous révélions plus tôt dans la soirée, l'heure est plutôt à un départ du côté de Nice. Ce soir, l'OM a vécu une soirée magique, presque irréelle, mais le club a peut-être aussi perdu deux de ses symboles...