La célébration de Jude Bellingham a fait polémique en Espagne tout le week-end

À peine arrivé, déjà décrié. Pour sa première journée de Liga, le Real Madrid a fait le travail à l’extérieur, face à l’Athletic Bilbao (0-2). Une victoire logique, malheureusement entachée par la grave blessure d’Eder Militao, mais où Jude Bellingham a brillé. Buteur à la 36e minute, juste après l’ouverture du score de Rodrygo, l’ancien du BVB a doublé la mise en reprenant un corner du plat du pied, lobant ainsi le gardien adverse.

Des débuts rêvés pour l’international anglais (24 sélections, 1 but), qui ne s’est pas fait prier pour célébrer allègrement sa première réalisation de la saison, et ce devant les supporters de Bilbao. Les bras en l’air, le regard pointé vers la tribune basque, et voilà comment se mettre un club à dos. La célébration de Bellingham ne passe pas, surtout pour Inaki Williams et Iker Muniain, venus réprimander le milieu de terrain dans la foulée. À l’arrivée, le Real Madrid s’impose, la jeune pépite éclabousse tout et les Merengues lancent parfaitement leur saison. Sans doute le plus important.