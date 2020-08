Journal du Mercato : Lionel Messi déclenche un effet domino sur le marché

La suite après cette publicité

En France

On débute ce journal du mercato en France à Monaco où l'ASM est sur le point de boucler l'arrivée de Kevin Volland en provenance du Bayer Leverkusen. Le club de la Principauté serait tombé d'accord avec le club allemand pour un transfert autour de 20 M€. Niko Kovac veut absolument recruter l'attaquant qui pourrait débarquer sur le Rocher dans les prochains jours. Yuto Nagatomo se rapproche lui de l'Olympique de Marseille. Libre de tout contrat, le Japonnais va passer sa visite médicale et devrait s'engager dans la foulée avec le club phocéen.

À l'étranger

Poussé vers la sortie au FC Barcelone, Luis Suarez cherche à rebondir. Et l'Uruguayen voit l'intérêt de la Juventus à son égard d'un bon œil. Selon la presse italienne, «El Pistolero» pousse même pour que la Vieille Dame passe à l'action et le recrute. Mais Edin Džeko est aussi une solution qui plaît en interne. On se dirige donc vers un duel Suarez-Džeko pour accompagner Cristiano Ronaldo à la pointe de l'attaque des Bianconeri la saison prochaine. Indésirable au Real Madrid, James Rodriguez est proche de trouver une porte de sortie. Et selon les dernières indiscrétions venues d'Angleterre, le Colombien se rapproche d'Everton où il retrouverait un certain Carlo Ancelotti. L'ancien Monégasque devrait même passer sa visite médicale dans les prochains jours. Mais les Toffees ne veulent pas s'arrêter là pendant ce mercato. Les pensionnaires de Premier League sont très proches de boucler l'arrivée d'Allan en provenance du Napoli contre un chèque de 30 M€. De son côté, Manchester United s'attaque au dossier Donny Van de Beek ! Les Red Devils sont très intéressés par le milieu de terrain néerlandais et pourraient répondre aux exigences de l'Ajax qui demande 40 M€ pour son joueur.

On passe à notre focus du jour sur les conséquences d'un départ de Lionel Messi du FC Barcelone ! C'est le feuilleton qui passionne toute la planète football depuis quelques jours. Le sextuple Ballon d'Or veut quitter le Barça, lassé des erreurs à répétition de ses dirigeants. Deux clubs se distinguent pour l’accueillir : Manchester City et le Paris Saint-Germain. Le club anglais aurait même une longueur d'avance dans ce dossier. Mais une arrivée de l'Argentin en Premier League boucherait l'horizon de plusieurs joueurs de City. Surtout, pour financer le transfert du siècle, les Citizens pourraient se séparer de quelques éléments avec une forte valeur marchande. Pour recruter Lionel Messi, Manchester City proposerait un package Bernardo Silva - Gabriel Jesus - Eric Garcia au Barça afin de faire baisser le montant du transfert qui pourrait tourner autour des 100 M€. L'équipe de Pep Guardiola pourrait aussi inclure Angeliño, cible du club catalan, et prêté cette saison au RB Leipzig.

Si Messi venait finalement à signer au PSG, cela aurait aussi une incidence sur plusieurs joueurs de l'effectif parisien. Des éléments comme Pablo Sarabia, Mauro Icardi ou encore Angel Di Maria verraient sans doute leur temps de jeu être impacté. Alors que le club de la capitale cherche à prolonger Neymar Jr et Kylian Mbappé, les négociations avec les deux stars de l'effectif pourraient être remises à plus tard afin d'économiser pour le salaire de l'Argentin. Une chose est sûre, si départ de Messi il y a, le FC Barcelone devra frapper fort pour le remplacer. Évoqué depuis de longs mois, le dossier Lautaro Martinez patine mais pourrait revenir en force dans les prochaines semaines. Les Blaugranas pourraient aussi tenter leur chance avec Sadio Mané, qui ne serait pas fermé à un départ de Liverpool. Bref, c'est un sacré casse-tête qui s'annonce !

Les officiels

Enfin, c'est officiel, Leeds a réussi un double coup avec la confirmation de l'arrivée de Rodrigo Moreno, en provenance de Valence. Le promu a aussi annoncé, samedi, la venue du défenseur de Fribourg, Robin Koch, qui a signé 4 ans. Matt Doherty s'est engagé ce dimanche avec Tottenham. Il arrive en provenance de Wolverhampton. Oscar Rodriguez quitte le Real Madrid pour le Séville FC. Le milieu offensif a signé un contrat de 5 ans en faveur du vainqueur de la Ligue Europa. Weston McKennie a rejoint la Juventus ! Le milieu de terrain américain a été prêté par Schalke 04 dans le Piémont avec une option d'achat à hauteur de 18,5 M€. L'Inter se sépare de Borja Valero. Le milieu de terrain espagnol a été laissé libre par le club lombard. Le feuilleton Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan prend fin ! Le Suédois a prolongé d'une saison avec les Rossoneri.