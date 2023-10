Premier League : Chelsea s’offre un bol d’air frais contre Fulham

Après un exercice 2022/23 très compliqué malgré un recrutement pharaonique, Chelsea est reparti sur les mêmes bases cette saison avec une victoire, deux matchs nuls et trois défaites sur la scène nationale, alors que les dirigeants des Blues ont encore une fois réalisé de gros investissements lors du dernier mercato estival. En clôture de la 7ème journée de Premier League, les coéquipiers de Thiago Silva se déplaçaient d’ailleurs sur la pelouse de Fulham à Craven Cottage pour jouer ce derby londonien avec l’envie de reprendre leur marche en avant. Pour cela, Mauricio Pochettino devait composer avec de nombreuses absences et l’ancien entraîneur du PSG titularisait donc Axel Disasi en tant que latéral droit et Armando Broja à la pointe de l’attaque notamment.

L’attaquant albanais se créait d’ailleurs la première occasion après une mésentente entre le milieu de terrain et la défense de Fulham mais son tir s’envolait finalement dans les tribunes des locaux (2e). Après un premier quart d’heure finalement plus calme, la première période basculait finalement en une minute. En effet, peu après le quart d’heure de jeu, Mykhaïlo Mudryk se jouait d’Issa Diop avant de tromper Bernd Leno pour ouvrir le score (18e, 0-1) tandis que Armando Broja profitait d’une nouvelle erreur de la défense adverse pour doubler la mise dans la foulée (19e, 0-2). Une dizaine de minutes plus tard, Enzo Fernandez se projetait et essayait de combiner avec ses coéquipiers avant de déclencher une frappe soudaine qui terminait sa course au-dessus des cages après un contre favorable (28e).

Chelsea s’offre un bol d’air mais perd Moises Caicedo

Comme en première période, l’attaquant albanais des Blues se procurait la première situation chaude mais sa tentative de la tête terminait une nouvelle fois au-dessus de la barre transversale de Bernd Leno (48e). Peu après l’heure de jeu, Armando Broja, encore lui, servait idéalement son capitaine, Conor Gallagher, qui centrait en retrait pour Ian Maadsen. Ce dernier trouvait le poteau avant que le cuir ne revienne sur Enzo Fernandez qui butait à son tour sur le gardien de Fulham (63e). A l’aube du dernier quart d’heure, les locaux se réveillaient légèrement et Robert Sanchez devait intervenir pour garder ses cages inviolées face à Sasa Lukic (77e).

Alors que les Blues se dirigeaient vers une belle victoire, une mauvaise nouvelle est venue ternir ce succès ô combien important. Dans le temps additionnel, Moises Caicedo et Willian restaient au sol après un contact genou contre genou à l’entrée de la surface des visiteurs. L’Equatorien, qui continuait de boitiller, devait d’ailleurs finalement céder sa place à Noni Madueke (90e+6). Malgré cette petite inquiétude, Chelsea s’offre un bol d’air frais avec ces trois points. Les joueurs de Mauricio Pochettino retrouvent la 11ème place de premier League. Un résultat favorable qui pourrait agir comme un déclic pour les Londoniens alors qu’ils se déplaceront à Burnley avant de recevoir Arsenal lors des deux prochaines journées du championnat anglais.