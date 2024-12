Ligue des champions : Celtic Glasgow - Dinamo Zagreb, un match sous tensions politiques

« Une poudrière ». La presse écossaise annonce déjà la couleur pour la rencontre de Ligue des champions entre le Celtic Glasgow et le Dinamo Zagreb, prévue ce 10 décembre. Si aucune rivalité sportive n’existe entre les deux équipes, les tensions seront bien présentes… mais elles se joueront dans les tribunes. Comme lors du match opposant le Celtic à la Lazio (1-2) l’année dernière, ce choc européen risque de devenir un affrontement entre deux cultures de supporters.

Le Celtic, pour ses fans, est bien plus qu’un simple club de football. Son histoire, marquée par ses racines irlandaises et ouvrières, en fait un symbole progressiste et antifasciste. Dans un article du Monde, David Potter, historien du football et co-auteur d’une monumentale "Encyclopédie du football écossais", le rappelle : « le Celtic est totalement identifié avec le parti travailliste. Aujourd’hui, les supporters sont davantage de gauche que catholiques ».

Une opposition idéologique marquée

En face, le Dinamo Zagreb et ses ultras, les célèbres « Bad Blue Boys », affichent des positions diamétralement opposées. Certains membres cultivent une nostalgie assumée du régime oustachi, une organisation nationaliste et fasciste croate, fondée en 1929. Le Courrier des Balkans rapportait ainsi en 2022 que «des Bad Blue Boys défilent en faisant le salut nazi dans les rues de Milan. Certains se sont même engagés dans la guerre en Ukraine au nom de la défense de la droite chrétienne en Europe».

Une image radicale et controversée qui avait déjà suscité l’émoi. En août 2023, lors du troisième tour de qualification pour la Ligue des Champions entre l’AEK Athènes et Zagreb, un supporter grec de 29 ans avait perdu la vie la veille du match, lors d’affrontements entre hooligans des deux équipes dans la banlieue ouest d’Athènes. Poignardé, le jeune homme est décédé quelques heures plus tard des suites d’une hémorragie au bras gauche. Les autorités avaient alors arrêté 105 personnes, dont 102 Croates présumés, affiliés aux Bad Blue Boys.

Des affrontements attendus ?

Un certain nombre d’incidents auraient donc, sans surprise, déjà eu lieu dans la capitale croate aujourd’hui. Le quotidien écossais Daily Record explique que « des milliers de supporters du Celtic Glasgow se rendront au match de Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb ce 10 décembre. Le club a toutefois mis en garde ses supporters contre toute forme de violence, certains d’entre eux ayant été pris pour cible par des supporters rivaux ».

Les tensions politiques et idéologiques entre les deux groupes de supporters risquent également de transformer cette rencontre en un véritable défi pour la sécurité. Face aux frictions croissantes, les autorités ont annoncé un renforcement significatif de la présence policière autour du stade. Les médias croates font déjà état de mesures de sécurité renforcées, incluant des fouilles plus strictes. Un dispositif de surveillance accru sera mis en place pour éviter tout débordement. Avec ou sans violence, coup d’envoi de la rencontre à 18h45.