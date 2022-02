PL : Manchester United se relance contre Brighton

Alors que les yeux étaient rivés sur la Ligue des Champions ce mardi soir, Manchester United jouait également un match important dans la course aux places européennes ce mardi. Après deux nuls consécutifs, les Red Devils devaient se relancer contre Brighton. Pourtant, ils ont été en difficulté durant toute la première période.

Mais au terme d'un match poussif, Cristiano Ronaldo envoyait une lourde frappe pour ouvrir le score et mettre fin à sa série de six rencontres sans marquer (1-0, 51e). Réduit à dix après l'exclusion de Dunk (54e), les Seagulls (9e) n'ont pu tenir le coup et se sont inclinés avant de recevoir Burnley. Un bon résultat pour Man United, qui remonte à la 4e place avant d'aller à Leeds.