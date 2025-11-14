L’équipe de France va jouer 2 matches amicaux

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 après son large succès face à l’Ukraine (4-0), l’équipe de France peut désormais se projeter pleinement vers une préparation inédite, marquée par un Mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Comme l’explique L’Équipe, les Bleus connaîtront le 5 décembre leur groupe et les villes où ils évolueront, un élément déterminant pour fixer le camp de base. La FFF s’active depuis plusieurs mois pour identifier le lieu idéal parmi les 65 options proposées par la FIFA, avec une préférence marquée pour les États-Unis. Le staff de Didier Deschamps privilégie un cadre moderne, simple et fonctionnel, à l’image du modèle de Doha en 2022. Le Mexique et le Canada sont quasiment exclus : trop peu de matches y seraient disputés selon les premières projections. Une délégation de la FFF effectuera un tour des installations après le tirage, avant que le sélectionneur ne valide définitivement le site retenu avant le 9 janvier, comme l’exige la FIFA.

En parallèle, la France prépare également son programme d’avant-Mondial. Les Bleus ne se retrouveront qu’en mars pour deux premiers amicaux, puis disputeront deux nouvelles rencontres entre le 1er et le 9 juin. Ces derniers tests pourraient avoir lieu directement aux États-Unis pour anticiper la chaleur, les longs trajets et le décalage horaire, une option qui serait privilégiée par Didier Deschamps. La FFF étudie notamment la possibilité d’affronter le Brésil et les États-Unis, deux adversaires envisagés pour calibrer le groupe avant l’entrée en lice en Coupe du Monde.