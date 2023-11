Le Barça ne comprend pas Xavi

Peu convaincant, c’est le cas de le dire. Samedi, le FC Barcelone a été tenu en échec face au Rayo Vallecano (1-1). Et le résultat aurait pu être pire pour les Catalans sans le but contre son camp de Florian Lejeune (82e). Une nouvelle contre-performance lors d’une période chargée pour les hommes de Xavi, qui reçoivent Porto ce mardi soir, 21h, en Ligue des champions, avant d’affronter l’Atlético et Girona en Liga.

Mais la rencontre face au Rayo semble avoir laissé des traces. D’après les journalistes de l’émission Tot Costa, en Espagne, Joan Laporta n’aurait pas du tout apprécié la composition choisie par Xavi samedi dernier. Deco non-plus. L’entraîneur catalan avait, en retour de trêve, décidé de mettre quelques cadres sur le banc, tels que Araujo, Raphinha, Koundé, Gündogan ou encore João Félix. Un choix culotté qui n’a visiblement pas porté ses fruits. Laporta et Deco s’attendaient à voir une équipe de titulaires au coup d’envoi. Xavi ne devra pas se rater contre Porto, au risque de vraiment, énerver les deux haut placés de la direction barcelonaise…