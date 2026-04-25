OL : Orel Mangala sort sur blessure

Ce samedi, l’OL a une troisième place à conserver. A domicile face à Auxerre, les Gones se doivent de l’emporter dans un sprint final où chaque déconvenue peut coûter cher. Et lors de la première demi-heure face à l’AJA, les Gones ont montré un visage séduisant avec plusieurs occasions à leur actif et une ouverture du score méritée grâce à Roman Yaremchuk.

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Finalement, les choses se sont gâtées après la demi-heure de jeu. Sans raison apparente, Orel Mangala a cédé sa place en grimaçant. Le milieu belge, très intéressant ces derniers temps, est sorti à la place de Tanner Tessmann. Dans la foulée, l’OL a encaissé le but de l’égalisation signé Sinaly Diomandé, un ancien de la maison…