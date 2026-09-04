PSG-Monaco : les compositions probables

C’est le premier rendez-vous capital de la saison au Parc des Princes. Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain accueille l’AS Monaco (21h05) avec la ferme intention de décrocher son premier succès de la saison en Ligue 1. Après deux matchs nuls décevants à l’extérieur face à Rennes (2-2) et Lille (2-2), les hommes de Luis Enrique doivent impérativement l’emporter devant leurs supporters pour dissiper les doutes, alors que la Ligue des Champions se profilera dès la semaine prochaine. De son côté, l’AS Monaco, qui va bientôt découvrir la Ligue Europa Conférence, se déplace dans la capitale avec l’ambition de frapper un grand coup et de gâcher les retrouvailles des Parisiens avec leur public.

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Un duo Torres-Dembélé en ballottage au PSG, Kvaratskhelia bien présent

Pour arbitrer ce choc confié à Jérôme Brisard, le technicien espagnol va aligner une équipe particulièrement compétitive. Dans les cages, Matvey Safonov enchaîne, tandis que Lucas Chevalier sera sur le banc des remplaçants. La ligne défensive à quatre sera composée de Lucas Hernandez à gauche (Lucas Digne étant absent du groupe du PSG qui vient d’être communiqué), Achraf Hakimi à droite, et d’une charnière centrale Pacho-Marquinhos, avec le brésilien capitaine. Dans l’entrejeu, Luis Enrique renouvelle sa confiance au trio Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery.

Devant, petite surprise : Khvicha Kvaratskhelia est pressenti pour être titulaire sur le flanc gauche, avec Désiré Doué à droite. La seule véritable incertitude concerne le poste d’avant-centre, où Torres et Ousmane Dembélé se disputent une place dans le onze de départ avec un léger avantage pour le Ballon d’Or. Maghnes Akliouche, si tranchant en mars dernier au Parc lors de la victoire 1-3 de l’ASM, démarrera quant à lui sur le banc face à son ancien club.

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Teze préféré à Vanderson, Camara au cœur du jeu monégasque

Du côté de l’AS Monaco, Filipe Luis devrait opter pour un schéma en 4-2-3-1. Dans les buts, Lukas Hradecky tiendra son rang. En défense, Jordan Teze est pressenti pour occuper le couloir droit (laissant Vanderson sur le banc), aux côtés de Sadibou Sané, Eric Dier et Nazinho à gauche. Dans l’entrejeu, quelques jours après son transfert avorté à Chelsea, Lamine Camara est bien annoncé titulaire dans le double pivot aux côtés de son capitaine Denis Zakaria. Enfin, pour alimenter l’intenable jeune attaquant allemand Paris Brunner en pointe, le coach monégasque misera sur un trio créatif composé de Coulibaly, Aleksandr Golovin (pourtant annoncé sur le départ vers la Russie) dans le cœur du jeu et Idumbo sur l’aile opposée. Alors quel vainqueur pour ce choc de Ligue 1 ? Réponse ce soir aux alentours de 23h sur la pelouse du Parc des Princes !