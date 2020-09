Tottenham : Dele Alli toujours pas dans le groupe pour affronter Chelsea

Dele Alli et Tottenham se rapprochent inévitablement d'un divorce. Le jeune milieu n'a été titulaire qu'à deux reprises cette saison, en Premier League contre Everton et en Europa League contre le FK Shkendija. Depuis, plus une seule disputée, pour celui qui n'est désormais même plus appelé à s'asseoir sur le banc par José Mourinho.

En tribunes pour le dernier match de championnat contre Newcastle, le joueur devrait revivre cette même expérience à l'occasion du 8e de finale de son équipe contre Chelsea. En effet, le Telegraph l'affirme : le Special One se passera encore de lui pour cette rencontre. Si le PSG et l'Inter ont exprimé un mince intérêt, une porte de sortie reste difficile à trouver pour les dirigeants des Spurs.