L’Union Berlin limoge son coach

Bo Svensson n’est plus l’entraîneur de l’Union Berlin, a annoncé le club ce vendredi. « Nous sommes convaincus qu’un changement est nécessaire pour inverser la tendance. Nous avons décidé de ne pas continuer la collaboration avec Bo Svensson et son staff, les remercions pour ce qu’ils ont fait jusqu’ici pour l’équipe et leur souhaitons bonne chance pour le futur », a déclaré Horst Heldt, administrateur délégué de la formation allemande.

Malgré une 12e place en Bundesliga et sept points d’avance sur la zone de relégation, Svensson paye une série de huit matches sans victoire en Championnat (3 nuls, 5 défaites) et une élimination en Coupe d’Allemagne face à Bielefeld, un club de troisième division. Déjà licencié par le FC Liefering en 2021 et Mayence en 2023, il subit un nouveau revers. Le club a d’ores et déjà prévu de nommer un remplaçant avant le 2 janvier 2025.