Rennes mise sur Bruno Genesio !

Ce lundi matin, le Stade Rennais avait décidé de faire un peu d'ombre à l'Olympique de Marseille. En effet, le club breton annonçait que Julien Stéphan, son entraîneur, avait donné sa démission qui était acceptée par ses dirigeants. Dès lors, le SRFC s'était lancé, à deux jours de la rencontre face à l'Olympique Lyonnais (ce mercredi) et quelques-uns de plus de l'Olympique de Marseille (mercredi 10 mars), en quête d'un remplaçant à son technicien.

Rapidement, les regards se sont tournés vers des entraîneurs français, même si Lucien Favre, licencié du Borussia Dortmund avant la fin de l'année 2020, était une piste suivie. Le premier nom était celui de l'ancien joueur de Rennes notamment Jocelyn Gourvennec et le second Bruno Genesio, l'ex de l'Olympique Lyonnais et qui s'était expatrié en Chine pour entraîner Cedric Bakambu du côté du Beijing Guoan. Ce dernier avait été contacté lundi.

Il a été préféré à Gourvennec

Finalement, c'est bien l'ancien de l'OL qui aurait été choisi par Nicolas Holveck (le président rennais), Florian Maurice, le directeur sportif qu'il a bien côtoyé entre Rhône et Saône, et le propriétaire du club, François Pinault. Il aurait ainsi été préféré à Jocelyn Gourvennec, qui n'entraîne plus depuis quelque temps et qui officie désormais en tant que consultant pour Canal +, qui a récupéré très récemment la diffusion de la Ligue 1.

En Chine, Bruno Genesio a coaché de juillet 2019 au 6 janvier 2021 et a remporté 24 matches sur les 40 de son équipe. En France, il a remporté 101 rencontres avec l'OL en 185 affrontements. D'après les informations de L'Équipe, il va bien succéder à Julien Stéphan, même si d'ultimes détails restaient à régler entre les deux parties. Nous pouvons d'ailleurs affirmer que l'ancien coach de l'OL est sur le point de signer jusqu'en juin 2024 avec le Stade Rennais. On observera donc très bientôt le retour de Bruno Genesio en France dans une équipe à la peine en ce moment...