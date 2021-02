Ligue Europa : le tirage intégral des 8es de finale

Hakan Yakin, ancien international suisse (87 sélections, 20 buts) passé notamment par le FC Bâle et les YB Berne, a procédé au tirage au sort des 8es de finale de Ligue Europa ce vendredi, au siège de l'UEFA, à Nyon, en Suisse. Et l’ex-meneur de jeu a eu la main lourde avec son ancienne écurie, puisque les champions de Suisse défieront l’Ajax Amsterdam, champion des Pays-Bas et vainqueur du LOSC au tour précédent.

Mais le véritable choc de ce tour opposera Manchester United à l'AC Milan, deux mastodontes du football européen, avec des retrouvailles entre Zlatan Ibrahimovic et l'une de ces anciennes écuries. Arsenal retrouvera de son côté l'Olympiakos, qui l'a éliminé la saison passée en 16e de finale, et Sokratis Papasthopoulos parti en Grèce en janvier, tandis que le Tottenham de José Mourinho affrontera les Croates du Dinamo Zagreb.

Nombreuses retrouvailles au programme

L'AS Roma sera pour sa part opposée au Shakhtar Donetsk. L'occasion pour Paulo Fonseca, coach des Giallorossi, de retrouver le club ukrainien avec lequel il s'est véritablement révélé sur la scène continentale. Le Villarreal d'Unai Emery, expert dans cette compétition, a lui hérité de l'autre formation ukrainienne, le Dynamo Kiev.

Les deux surprises du tour précédent, Molde, tombeur de Hoffenheim, et Grenade, qui a éliminé Naples, se mesureront. Les Rangers de Steven Gerrard, très prolifiques cette saison, auront rendez-vous avec une des autres révélations de cette saison en C3, le Slavia Prague d'Abdallah Sima, ancien pensionnaire de la réserve de Thonon Évian.

Les 8es de finale de la Ligue Europa (allers le 11 mars, retours le 18 mars) :