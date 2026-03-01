Chelsea : Liam Rosenior pousse un énorme coup de gueule après la défaite à Arsenal

En pleine lutte pour accrocher une place en Ligue des Champions, Chelsea avait l’occasion de frapper un grand coup dans le derby londonien face à Arsenal, pour le compte de la 28e journée de Premier League. Mais comme trop souvent cette saison, les Blues ont laissé filer un match qu’ils semblaient pourtant capables de maîtriser. Sur la pelouse de l’Emirates Stadium, les hommes de Liam Rosenior ont affiché de bonnes intentions et ont su rivaliser dans le jeu, avant de céder sur les points forts adverses. Arsenal a ouvert le score sur corner par Saliba (21e), confirmant son efficacité redoutable sur phases arrêtées. Chelsea a néanmoins réagi juste avant la pause en profitant d’une situation confuse sur corner pour égaliser (45e+2). En seconde période, un nouveau coup de pied arrêté, conclu par Timber après une sortie manquée de Sánchez (66e), a redonné l’avantage aux Gunners. L’expulsion évitable de Pedro Neto cinq minutes plus tard a définitivement compliqué la tâche des Blues, battus (2-1) et désormais distancés dans la course à la C1.

Interrogé à ce sujet, l’entraîneur anglais, Liam Rosenior est d’abord revenu sur les grandes lignes de ce choc contre les Gunners. « Le premier but est primordial. Arsenal est probablement la meilleure équipe du monde sur coups de pied arrêtés. Si vous pensez que nous n’avons pas passé toute la semaine à travailler les coups de pied arrêtés, vous vous trompez lourdement. Le deuxième résultat est décevant. Il faut qu’on gère mieux ça. Il faut qu’on soit plus forts, qu’on ait un meilleur état d’esprit. Nous avons concédé un coup franc, puis un corner alors que nous dominions le match, suite à une erreur d’inattention. Nous devons gagner des matchs de football et nous devons régler ce problème avant d’affronter Aston Villa », a-t-il déclaré. Arsenal est invaincu lors de ses neuf derniers matchs de Premier League contre Chelsea (6 victoires, 3 nuls), tandis que les Gunners n’ont jamais perdu contre les Blues dans cette compétition lorsqu’ils les affrontaient en tant que leaders du championnat (5 victoires, un nul).

Des problèmes répétitifs

Au-delà de la seule rencontre face à Arsenal, Liam Rosenior a élargi son analyse à une tendance plus inquiétante, presque structurelle. « À la fin, c’est une journée profondément décevante car nous étions venus ici avec un plan de jeu que nous pensions pouvoir mettre en œuvre. Encore une fois, nous n’y sommes pas parvenus parce que nous avons manqué de discipline et nous avons encaissé deux buts sur coups de pied arrêtés. C’est le même scénario depuis trois matchs. On obtient des résultats en fonction des performances, et c’est toujours la même chose. On a dominé les trois rencontres. Nous restons unis car, que nous gagnions ou perdions, je ne cherche jamais à blâmer les joueurs. Mais il est clair que nous devons améliorer certains aspects. Ce n’est pas notre football ni notre jeu offensif qui posent problème, nous devons être impitoyables dans les deux surfaces. Concéder deux buts sur corner et recevoir un autre carton rouge, voilà ce qui résume notre saison. Voilà ce qui résume nos derniers matchs », a détaillé Liam Rosenior. À noter que l’expulsion de Neto représente le septième carton rouge de Chelsea en Premier League cette saison.

Un chiffre révélateur d’un manque de maîtrise dans les moments clés. Le technicien a poursuivi, visiblement marqué par la répétition des mêmes erreurs. « C’est difficile à cerner précisément. Nous sommes payés pour essayer de gagner des matchs de football. Si vous pensez que nous n’avons pas essayé de régler ce problème, c’est absurde. Nous essayons de le régler. Parfois, il faut apprendre de ses erreurs et de la douleur. J’ai ressenti les conséquences douloureuses de la perte de points contre Leeds et Burnley, alors qu’un score de 2-0 nous aurait relancés face à une équipe très performante sur coups de pied arrêtés. C’est très frustrant cet après-midi. Nous quittons le terrain sans point. Je ne veux pas parler de toutes les bonnes choses que nous avons faites pendant le match – et il y en a eu beaucoup – alors que nous n’avons rien retiré de ce match. C’est vraiment frustrant aujourd’hui », a conclu l’ancien tacticien de Strasbourg. Un constat amer qui met en lumière le paradoxe des Blues séduisants dans l’animation, mais encore trop friables dans les zones décisives pour transformer leurs temps forts en victoires.