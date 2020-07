PSG : Presnel Kimpembe peiné pour Kylian Mbappé

Touché à la cheville lors de la finale de Coupe de France, suite à un tacle de Loïc Perrin, Kylian Mbappé sera absent des terrains pendant trois semaines. Sauf miracle, il devrait donc rater le choc de Ligue des Champions face à l'Atalanta. Un nouveau coup du sort pour le Paris Saint-Germain après les pépins physiques de Neymar survenus en 2018 et 2019. Interrogé sur la blessure de son coéquipier, Presnel Kimpembe s'est dit triste pour lui.

« On est tous très peinés et très gênés pour lui. On sait que Kylian est un jeune joueur qui aime jouer. Ça nous peine pour lui. Mais le football, ça reste un sport de contact. Les blessures, c'est quelque chose qui arrive. On a l'habitude de ça. Et on est préparés à ça », a-t-il déclaré sur RMC Sport.