Mercato : ça se complique pour l'OM

Cet été, l’Olympique de Marseille a réussi une campagne de recrutement très spectaculaire. En réussissant à enrôler Konrad de la Fuente, Gerson, Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Luan Peres, William Saliba, Pau Lopez, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado, le club phocéen a su se renforcer de fort belle manière malgré une marge de manoeuvre financière réduite. Et sauf revirement de situation, Amine Harit, qui s’entraîne déjà au centre RLD, s’ajoutera à cette longue liste.

La suite après cette publicité

Et la suite ? Sur le papier, l’OM doit toujours vendre et Pablo Longoria n’exclut pas l’idée de se renforcer. Seul souci : pas sûr qu’il y ait vraiment du mouvement sur la Canebière d’ici ce soir. Comme l’explique La Provence, le président phocéen aimerait enrôler un attaquant, un milieu de terrain et même un latéral. Mais pour le moment, Marseille ne peut proposer que des prêts. Un manque de liquidités rédhibitoire à l’heure où certains clubs sont vendeurs, mais à condition de renflouer leurs caisses.

Un constat qui n’est pas près de changer. En effet, à l’instar du Paris Saint-Germain, l’OM a énormément de mal avec ses ventes. Pour rappel, les Olympiens misaient pourtant sur les départs de Boubacar Kamara et de Duje Caleta-Car pour se refaire une santé. Sauf que les deux poids lourds du secteur défensif ne devraient pas bouger d’un iota.

Comme le PSG, l'OM n'arrive pas à vendre

D’après les informations d'El Desmarque, la direction du Séville FC aurait été refroidie par les demandes de son homologue phocéen et pourrait se tourner vers d'autres options. L'OM avait notamment reçu une première offre du côté de Newcastle pour son international Espoirs français (9 sélections), refusée car bien en dessous des espérances de Pablo Longoria, qui attendrait pas moins de 15 millions d'euros pour la dernière année de contrat du joueur.

S’il reste, Kamara fera sans doute l’objet d’un pressing intense de ses dirigeants pour le prolonger, car l’OM ne peut pas se permettre, après Florian Thauvin, de perdre un nouvel élément important sans encaisser le moindre denier. De son côté, Caleta-Car a bien reçu une offre de 18 M€ de la part de Wolverhampton. Un montant satisfaisant pour son club. Mais là encore, il y a un hic. Le Croate et sa compagne viennent d’avoir un enfant et la petite famille n’a aucune envie de quitter le cocon provençal auquel ils sont habitués depuis 2018 pour rallier l’Angleterre.