Barça : Martin Braithwaite raconte son départ

Après un long bras de fer, Martin Braithwaite a quitté le FC Barcelone librement jeudi soir. Il n'est pas allé très loin puisqu'il a signé en faveur de l'Espanyol. Présenté ce vendredi à la presse, il a confié : «c'est un projet qui me motive beaucoup. Je veux marquer des buts et aider l'équipe. Peu importe où je joue, que ce soit devant ou sur l'aile, je veux juste aider l'équipe. Je partage les valeurs du Club. C'était une décision très facile. J'ai vraiment envie de commencer».

La suite après cette publicité

Le Danois a ensuite été questionné sur son passage au Barça : «ça ne m'importe pas ce que les gens pensent de moi. C'est un projet qui me motive et que j'aime beaucoup. Aujourd'hui est pour moi un jour heureux. Ce qui s'est passé ces derniers mois au Barça est derrière moi. C'est le moment de parler de l'Espanyol et de tout ce que je fais faire ici». Enfin, il a précisé au sujet de sa rupture de contrat avec les Blaugranas : «c'est ma décision aussi».