Barça : Wojciech Szczęsny pourra jouer la Ligue des champions

Après la grave blessure de Marc-André ter Stegen, le FC Barcelone a décidé de recruter un nouveau gardien. Les Blaugranas ont ainsi misé sur Wojciech Szczęsny (34 ans), qui est sorti de sa retraite pour l’occasion. Le Polonais, qui a signé pour une saison, a accepté de relever ce nouveau challenge. «C’est un moment de fierté maximale. Honnêtement, j’étais préparé pour la retraite. J’étais heureux dans cette situation, mais être ici dans la ville et voir comment les gens m’ont traité et combien cela est important pour eux m’a rendu fier de faire partie de cette famille passionnante. Même si c’est une grande institution et un grand club de football, j’ai ressenti le sentiment d’être en famille. La famille est très importante pour moi et maintenant, je l’ai un peu élargie», a-t-il expliqué après l’officialisation de sa signature le 2 octobre.

La suite après cette publicité

Dans la foulée, les Catalans l’ont inscrit en Liga. Une compétition à laquelle il peut donc participer. Il en est de même pour la Ligue des champions. Ce mardi, Sport révèle que l’ancien joueur de la Juventus, qui portera le numéro 25, a été inscrit dans la liste des joueurs pouvant jouer la C1 avec les Culés. Ter Stegen, qui sera sur le flanc durant de longs mois, a été retiré de la liste par Hansi Flick.