OM : les confidences touchantes de Mamadou Niang sur Himad Abdelli

Himad Abdelli n’a jamais caché son attachement viscéral à l’OM. Le milieu algérien parle même d’un lien irrationnel selon L’Équipe. « L’OM relève de la psychiatrie, de l’obsession et d’un rêve », confie-t-il, sourire aux lèvres. Bercé par la passion familiale, il explique : « mon père et ma mère aiment Marseille, j’ai grandi avec ça. Je regardais tous les matches. C’est un stade qui me fait rêver. » Déjà en 2022, lors de son arrivée à Angers, il annonçait la couleur à ses dirigeants : « j’espère qu’ensuite ce sera l’OM », allant même jusqu’à glisser à des agents : « si vous pouvez m’emmener à l’OM, je vous embauche ! ».

Cette passion remonte à l’enfance, comme le raconte Mamadou Niang, proche de la famille et porté à ses débuts par le père d’Abdelli : « un soir lors d’un dîner avec ses parents, il avait dit : “J’ai deux rêves dans ma vie : jouer pour l’Algérie et pour l’OM.” » Un souvenir qui résume tout. Son ancien coéquipier à Angers, Haris Belkebla, confirme l’obsession : « il nous invitait chez lui pour les matches de l’OM en Ligue des champions ou pour le Classique. Je me souviens de ses yeux à l’entrée des équipes au Vélodrome… Il me disait : "Punaise, ça doit être un kiff de jouer ce genre de match ici." » Plus qu’une destination de carrière, Marseille ressemble clairement à une promesse d’enfant que le milieu n’a jamais cessé de poursuivre. Il a rendez-vous avec l’histoire en affrontant le PSG ce soir, au Parc des Princes.