Racisme : Javier Tebas en rajoute une couche sur le scandale Vinicius Junior

La passe d’armes entre Vinicius Junior et le président de la Liga Javier Tebas se poursuit. Hier soir, l’ailier brésilien s’était fendu d’un message cinglant pour dénoncer le racisme en Liga, lui qui en a encore été victime ce dimanche face à Valence (défaite 1-0). Alors que Javier Tebas lui avait répondu, Vinicius Junior avait enchaîné en notant que le président de la Liga préférait lui répondre plutôt que de répondre aux actes racistes se déroulant en Liga. N’ayant jamais sa langue dans sa poche, Javier Tebas a encore réagi. Et le dirigeant y est allé par quatre points.

«1) Ni l’Espagne ni la Liga ne sont racistes, c’est très injuste de dire ça. 2) Par l’intermédiaire de la Liga nous dénonçons et persécutons le racisme avec toute la dureté qui est en notre pouvoir. 3) Cette saison, des insultes racistes ont été signalées 9 fois (8 d’entre elles concernaient des insultes contre Vinicius Junior). Nous identifions toujours les fous et portons plainte auprès des organes qui administrent les sanctions. Peu importe qu’ils soient peu nombreux, nous sommes toujours implacables. 4) Nous ne pouvons pas laisser ternir l’image d’une compétition qui est avant tout un symbole d’union entre les peuples, où plus de 200 joueurs noirs dans 42 clubs reçoivent chaque jour le respect et l’affection de tous les supporters, le racisme étant un sujet extrêmement spécifique cas (9 plaintes) que nous allons éradiquer.» Des propos qui rejoignent un peu plus les demandes de Vinicius Junior mais qui devront être suivis de mesures strictes de la part de la Liga.

