Le FC Barcelone attend le réveil de Ferran Torres !

Il était l’un des gros investissements réalisés par Joan Laporta pour permettre à son club de retrouver les sommets et ainsi, son prestige d’antan : en janvier de l’an dernier, Ferran Torres s’engage au FC Barcelone pour cinq saisons et demi contre un chèque estimé à 55 millions d’euros, en provenance de Manchester City. L’ailier espagnol arrivait durant le mercato hivernal 2022, soit en même temps que Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Adama Traoré. Si le FCB n’avait pas réussi à aller chercher le sacre final en championnat, l’ancien attaquant de Valence était censé s’inscrire dans le renouveau catalan.

S’il a été un titulaire indiscutable lors de la seconde partie de saison 2021-2022 (25 sur 26 matches TCC, 7 buts et 6 passes décisives), l’international de la Roja aux 35 sélections (15 buts) a vu le recrutement de Raphinha et la bonne forme d’Ousmane Dembélé réduire considérablement son temps de jeu en équipe première, avec 14 présences dans le onze de départ en 33 rencontres. Sa situation sportive sous les ordres de Xavi pour son deuxième exercice avait un impact, non seulement sur son rendement en compétition officielle (5 réalisations et une seule offrande), mais également sur son mental…

Une dynamique récente prometteuse

Car oui, il y a quelques jours, Ferran Torres s’est confié sur son état de santé mental, au plus bas durant la dernière intersaison : «je suis entré dans un gouffre sans fond, je ne savais pas comment sortir.» Si on combine ces difficultés aux nombreuses rumeurs l’envoyant du côté de l’Atlético de Madrid, l’Espagnol de 22 ans avait décidé de travailler avec un psychologue et ainsi réussir à gérer la pression : «j’étais déjà un footballeur mature depuis mon départ de Valence, mais la dimension de tout ce que j’ai vécu ces mois-ci m’a beaucoup aidé à grandir dans tous les aspects. Maintenant, je me consacre à profiter et à être heureux en jouant, cela a été comme ajouter de l’huile sur le feu. On en veut plus.»

Cette baisse de pression sur les épaules de Ferran Torres s’est sentie sur ses dernières sorties, que ce soit son match en tant que titulaire face à Cadix, où il s’est offert des festivals l dans la surface adverse (présent sur l’ouverture du score de Sergi Roberto) ou sur ses nombreuses tentatives de trouver ses coéquipiers sur des centres, des initiatives beaucoup moins présentes chez l’Espagnol depuis quelques mois. On peut y ajouter son entrée en jeu encourageante à Old Trafford, même s’il n’a pas pu influer sur le score final. Des éclaircies dans un ciel qui semblait gris pour l’ancienne pépite de Valence, prête à tout pour "justifier" le prix de son transfert et se montrer décisif dans la course au titre en Liga…