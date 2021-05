Manchester City : Riyad Mahrez dit non à l'OM

Déjà lié par le passé à l’Olympique de Marseille, Riyad Mahrez (30 ans) avait essuyé le refus du club phocéen et de Vincent Labrune avant qu’il n’explose du côté de Leicester. Fan du club phocéen étant petit, l’ailier de Manchester City a été interrogé par Eric Di Meco sur RMC Sport, légende du club, sur une possible fin de carrière du côté du Stade Vélodrome.

Et l’international algérien (62 sélections) ne semble plus tenté par ce challenge. « Non franchement, ce n’est pas quelque chose que je me dis, je me sens très bien en Angleterre, j’ai vraiment envie de finir ma carrière ici donc ce n’est pas quelque chose que j’envisage non. » Le message est passé.