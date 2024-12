Real Madrid : le gros message de soutien de Nicolas Anelka à Kylian Mbappé

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé est scruté de très près avec son arrivée au Real Madrid. Et même si le bilan statistique du champion du monde 2018 est plus qu’honorable avec 9 buts en 18 rencontres, les grandes difficultés affichés par le joueur dans le jeu et en dehors des terrains ont créé un climat hostile autour de ce dernier. Soutenu par ses coéquipiers et par Carlo Ancelotti qui continue de le titulariser en permanence, l’attaquant français de 25 ans est à la peine et chacun de ses matches est raillé sur la toile. Une triste descente aux enfers qui ne laisse présager pas forcément de bonnes choses pour la suite. Pour autant, Nicolas Anelka ne l’entend pas de cette oreille. Auteur d’une saison 1999-2000 compliquée avec les Merengues, l’ancien attaquant des Bleus est bien placé pour comprendre quelles sont les difficultés pour s’imposer dans l’un des plus grands clubs du monde. Interrogé par RMC sur la forme de Kylian Mbappé cette saison, le natif du Chesnay a confirmé qu’il croyait au retour au premier plan du capitaine de l’équipe de France :

«Il faut de la patience. Ce n’est pas évident pour lui car c’est sa première expérience à l’étranger. Il arrive dans un club qui a tout gagné. Ils n’ont pas forcément besoin de lui cette année. À son poste, il y a Vinicius qui survole le championnat et la Ligue des champions depuis deux saisons. Ce n’est pas facile de trouver une nouvelle position. Je pense qu’ils vont être patients car il doit s’adapter à une nouvelle position. Tout le monde pense qu’ailier, comme c’est un poste d’attaquant, c’est facile de devenir 9. C’est un poste complètement différent. Ça ne fait qu’un an qu’il joue 9. Le jeu d’ailier, c’est la vitesse et dans les espaces, quand on joue 9, on est constamment dos au but avec deux mecs sur toi. On lui demande en changeant de club, de pays, de stade, de coéquipiers… on lui demande de devenir en trois-quatre mois de devenir un 9. Ce n’est pas possible. Il faut patienter. Vous ne respectez pas le poste de 9. Aujourd’hui, il est en train d’apprendre le poste. Il a les qualités pour réussir mais ces qualités-là, ça demande de la patience. Ailier puis 9, pas beaucoup ont réussi le transfert. Il y a beaucoup de pression sur lui. Il n’est pas bien psychologiquement. Il doit continuer à travailler et être patient. Ils ont fait un investissement avec lui. Quand je vois Mbappé, je me revois il y a 25 ans. Je venais d’arriver, le Real avait gagné la Ligue des champions deux ans auparavant. Le président avait fait le forcing pour que je vienne. Je n’avais pas vraiment de place (sur le terrain). Moi, je suis arrivé avec un vestiaire qui ne voulait pas que je vienne. Beaucoup de choses se sont passées durant la saison. J’ai pris la décision de partir (au bout d’un an). Kylian a un caractère différent, il peut accepter de patienter.»