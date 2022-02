Le Real Madrid promet la guerre au PSG, Thomas Tuchel à la rescousse de Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

La folie à Bernabéu !

Le Real serait déjà bouillant pour la réception du Paris Saint-Germain si on en croit les informations du journal As. En effet, le Real est en train de s'employer pour augmenter au maximum la capacité du stade Santiago Bernabéu pour l'accueil du PSG. C'est un «chaudron» qui attend Paris affirme As. Le plan est donc d'accueillir plus de supporters, entre 62 et 65 000 grâce à la réouverture de certaines tribunes, dont les travaux devraient se terminer juste avant le retour, afin d'amener une ambiance la plus chaude possible.

Tuchel sauve Lukaku

En Angleterre, on parle du match Chelsea-Lille, mais surtout de l'attaquant des Blues Romelu Lukaku. Le buteur belge est décrié ces dernières semaines, lui qui n'a inscrit que 5 petits buts depuis le début de saison en Premier League. Samedi contre Crystal Palace il a battu un triste record, puisqu'il n'a touché que 7 ballons en 90 minutes, soit le pire total pour un joueur ayant joué la totalité d'une rencontre, depuis la saison 2002-2003. Mais son coach, Thomas Tuchel est venu à sa défense, comme le signale le Daily Express. Le technicien allemand demande à ce qu'on arrête de se moquer de son attaquant, et cela fait les gros titres partout outre-Manche, comme également avec le Daily Mirror.

Aubameyang prie pour la Champions !

Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang a livré une longue interview aux médias catalans. Auteur d'un triplé ce week-end, l'international gabonais a donné son ressenti à propos de sa nouvelle équipe. «On doit être plus tueur», a-t-il affirmé. Il avoue également avoir tout fait pour rejoindre Barcelone, et qu'il prie pour que le Barça arrive à se qualifier en Ligue des Champions. Aubam a également eu un petit mot pour son ami Ousmane Dembélé qu'il voit «comme un frère», mais comme le raconte Mundo Deportivo, il a aussi évoqué d'autres sujets. «Haaland est un crack, l'un des meilleurs», a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé comment il verrait l'arrivée du Norvégien en Catalogne. Visiblement, Aubameyang est prêt pour la concurrence !