Lorient-ASSE : la colère noire de Denis Bouanga après la rencontre

Au terme d'un scénario fou, l'AS Saint-Etienne a lourdement chuté (2-6) face à Lorient lors de la 31eme journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Denis Bouanga, qui menaient pourtant 2-0 après 40 minutes de jeu, ont totalement sombré dans la suite du match et ratent l'occasion de sortir de la zone rouge. Après le match, Denis Bouanga a eu des mots très forts au micro de Prime Video.

«On a été nul à chier. On pensait tout faire en menant 2-0. On s'est fait tuer. 6-2 c'est une honte. Honte à nous, on fait honte à tout un club, c'est le néant tout simplement. Ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on est pas maintenu. Il restait 8 finales, on en a perdu une, il en reste encore mais honte à nous encore une fois», a lancé l'international gabonais.