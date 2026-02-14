OM : le piqué somptueux de Greenwood pour l’ouverture du score

Dans un contexte brûlant au Stade Vélodrome, marqué par la contestation des tribunes et plusieurs banderoles hostiles, l’Olympique de Marseille a trouvé une réponse immédiate sur le terrain face à Strasbourg. Alors que certains secteurs du virage Depé se remplissaient encore progressivement après la grève symbolique annoncée par des groupes ultras, le match a basculé dès la première véritable offensive phocéenne, dans un timing presque théâtral.

La suite après cette publicité

Sur une récupération haute, Amine Gouiri a parfaitement senti le coup en glissant un ballon dans le bon tempo pour Mason Greenwood dans la surface. L’attaquant anglais n’a pas tremblé et a ajusté le gardien d’une frappe piquée pour ouvrir le score (1-0). Un but aussi opportun que symbolique, intervenu au moment précis où l’ambiance changeait en tribunes, comme si le terrain répondait directement à la fronde venue des gradins.