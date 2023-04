Bundesliga : Augsbourg et Stuttgart se quittent sur un nul

Cette 29e journée de Bundesliga débutait ce vendredi soir avec une rencontre de bas de tableau entre Augsbourg (14e) et Stuttgart (16e). Beljo donnait rapidement l’avantage (8e minute) aux locaux et pensait même tenir le but de la victoire.

C’était sans compter sur l’égalisation en fin de rencontre signée Endo pour Stuttgart (78e). Au final, ce résultat nul de 1-1 n’arrange pas grand monde puisque les deux équipes font du surplace au classement. Augsbourg passe tout de même 13e en attendant les autres matchs du week-end, tandis que Stuttgart a un petit point d’avance sur la zone rouge.

