BL : Nkunku et Leipzig corrigent le Borussia Dortmund

Pour la 28eme journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund recevait Leipzig dans un Signal Iduna Park plein. Tout juste de retour de l'équipe de France, Christopher Nkunku était évidemment titulaire avec l'équipe du groupe Red Bull tout comme Simakan et Mukiele. L'ancien du PSG ne tardait pas à s'illustrer dans ce match puisqu'il offrait l'ouverture du score à Laimer (21e).

Quelques minutes plus tard, l'international autrichien inscrivait un doublé et faisait donc le break dans ce match (30e). Sous l'eau, le Borussia Dortmund encaissait un troisième but. Et c'est évidemment Nkunku qui trouvait le chemin des filets (58e). Son 27eme but de la saison. En fin de rencontre, Malen réduisait l'écart (84e) avant que Olmo n'enfonce le clou d'un magnifique but (87e). Avec ce large succès 4-1, Leipzig revient à 3 points du Bayer Leverkusen, troisième.