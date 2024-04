CdF : Alexandre Lacazette affiche ses ambitions

Buteur sur neuf de ses onze dernières titularisations, Alexandre Lacazette n’a pas réussi à porter l’attaque de l’OL hier soir contre un Reims solide défensivement. Le numéro 9 se concentre désormais sur la demi-finale de Coupe de France. Présent en conférence de presse, le capitaine lyonnais a témoigné sa motivation pour mettre tout en place pour se qualifier.

« Beaucoup de personnes nous ont enterrés au mois de décembre. On a eu du soutien de tous nos supporters, des gens du club. On l’a senti même quand on était au plus bas. Ça nous fait plaisir d’être là aujourd’hui, mais on veut aller en finale pour tout ce qu’on a vécu depuis le début de la saison » a-t-il déclaré devant les médias. Avant de continuer : « on a des regrets par rapport à l’an passé. On n’a pas envie de faire le même non-match. L’an dernier, on n’a pas joué, on avait cette crainte qui nous anime. Il faut jouer pour ne pas avoir de regrets, contrairement à l’an passé ». La saison dernière les Lyonnais s’étaient inclinés 1-0 face au FC Nantes. Pour cette année, si les Lyonnais se qualifient mardi soir, ils devront faire face au PSG ou à Rennes en finale de la plus vieille des compétitions française.