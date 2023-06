Mercato : énorme clash entre le PSG et le clan Mbappé !

La suite après cette publicité

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, rien ne va plus. Il y a un peu plus d’un an pourtant, le 21 mai 2022, le crack de Bondy posait fièrement à côté de Nasser Al-Khelaïfi avec un maillot du PSG floqué à l’année 2025. Mais l’international tricolore ne sera a priori plus un joueur du club de la capitale à cette date-là. Lundi, on a appris qu’il avait envoyé une lettre aux pensionnaires du Parc des Princes pour leur signifier qu’il ne resterait pas au-delà de juin 2014.

En effet, KM7 avait une option pour prolonger son bail jusqu’en 2025. Il ne compte visiblement pas l’exercer. Un coup de poignard pour NAK et le PSG qui négociaient pour qu’il ait un nouveau contrat longue durée. Ce qui est visiblement faux à écouter Kylian Mbappé. Dans un communiqué publié hier par l’AFP, il a précisé qu’il n’avait jamais parlé prolongation avec Paris et qu’il serait bien un joueur du club l’an prochain.

Il a également ajouté que sa lettre, écrite d’ailleurs le 15 juillet 2022, avait pour but de confirmer qu’il n’activerait pas sa clause pour rester une année supplémentaire. Ce qu’il a rappelé à nouveau ce mercredi dans une interview donnée à la Gazzetta dello Sport. De son côté, le PSG, surpris et surtout déçu et en colère, a réagi hier. Un porte-parole du club a confié au Telegraph. « Il est absolument faux de dire que l’équipe de Mbappé n’a pas été impliquée dans les discussions de prolongation.»

Des explications tendues

Les deux camps ont des versions différentes. Et ils se sont expliqués selon L’Equipe. En effet, le quotidien sportif révèle que Nasser Al-Khelaïfi s’est entretenu avec la mère du joueur, Fayza Lamari. Malgré sa présence en sélection nationale, KM7, lui, a discuté avec Luis Campos, le conseiller football du PSG. Et les échanges ont été visiblement tendus et n’ont pas permis d’apaiser la situation. Bien au contraire.

L’Equipe ajoute d’ailleurs que le communiqué du clan Mbappé diffusé par l’AFP a particulièrement irrité le Paris Saint-Germain, déjà furieux contre le joueur comme expliqué sur notre site. Cette sortie du Français n’a pas été comprise et a même remis de l’huile sur le feu selon la publication française. Celle-ci ajoute d’ailleurs qu’au sein du PSG, on estime que la lettre de l’attaquant datant de juillet 2022 n’a pas été vraiment très explicite. Paris aurait adopté une autre posture dans ce cas-là. Quoi qu’il en soit, les relations sont plus tendues entre les deux camps aujourd’hui. Affaire à suivre…