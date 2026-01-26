OM : Pablo Longoria est très clair pour Ethan Nwaneri

À peine arrivé à l’OM, Ethan Nwaneri a immédiatement fait forte impression. Prêté par Arsenal sans option d’achat, le jeune attaquant de 18 ans a inscrit un but dès sa première titularisation, d’une frappe rasante du gauche à la 13e minute contre le RC Lens ce samedi au Vélodrome. Positionné en meneur excentré, Nwaneri a justifié la confiance de Roberto De Zerbi, qui s’est dit impressionné au micro de Téléfoot : « Nwaneri est un joueur de très haut niveau, mais il deviendra un grand joueur. »

La suite après cette publicité

Le président Pablo Longoria a précisé la situation du jeune Anglais vis-à-vis d’Arsenal dans une interview accordée à The Telegraph. « Soyons clairs : une option d’achat est irréaliste », a-t-il affirmé. « Il est l’un des atouts majeurs pour l’avenir d’Arsenal. Pour nous, sa valeur réside dans son talent et ses performances sur le terrain. Pour Arsenal, il contribue au jeu, et pour le joueur, c’est une étape importante dans sa progression et l’opportunité d’être entraîné par Roberto. » Voilà qui est très clair.