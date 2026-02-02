Chelsea : Axel Disasi va rejoindre West Ham

Enfin ! Après de longs mois sans jouer, relégué avec les U21 de Chelsea puis réintégré récemment par Liam Rosenior, le défenseur français Axel Disasi va retrouver un club et du temps de jeu. Selon Skysports, l’international tricolore va être prêté à West Ham.

Après avoir repoussé la Fiorentina, car il souhaitait rester en Premier League, l’ancien Monégasque va poursuivre son aventure en Angleterre, et à Londres, en rejoignant les Hammers, qui se battent pour le maintien.