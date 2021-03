Tottenham : Harry Kane jette le trouble sur son avenir

La suite après cette publicité

Harry Kane est encore jeune. En effet, malgré le fait que l'on a l'impression de le voir depuis plus de dix ans, l'attaquant de Tottenham n'a que 27 ans. Et surtout, il est l'un des meilleurs buteurs de la planète. Par conséquent, de nombreuses formations européennes sont à l'affût pour le récupérer. Avant le match contre l'Albanie, en ce dimanche après-midi, il a été interrogé en conférence de presse. Evidemment son avenir a été évoqué.

« Je pense que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre en ce moment », a-t-il expliqué aux journalistes alors qu'on le présente comme une sérieuse alternative pour le Real Madrid si la Casa Blanca n'arrive pas à arracher Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) ou Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain). Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a expliqué sur quoi il était concentré en ce moment : les Three Lions.

« Puis nous verrons où nous allons à partir de là »

« Il est important que je me concentre uniquement sur les deux matchs en Angleterre à venir et sur le reste de la saison avec les Spurs puis les Euros. Penser à des spéculations ou à des rumeurs serait préjudiciable à ma propre performance », a-t-il poursuivi. Attitude normale de joueur qui botte en touche ? Probablement, mais dans la suite de sa réponse, le capitaine des Spurs et de l'Angleterre a laissé planer le doute.

« J'aime toujours être concentré sur un objectif et un travail et c'est de finir fort avec les Spurs, de gagner ces qualifications avec l'Angleterre et, espérons-le, de continuer et d'avoir de super Euro. Ecoutez, j'essaie de rester en dehors de cette spéculation autant que possible. Je suis entièrement concentré sur le travail sur le terrain d'ici la fin de l'été, puis nous verrons où nous allons à partir de là », a ainsi conclu Harry Kane. Les fans de l'écurie londonienne peuvent trembler...