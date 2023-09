Barça : João Félix ne voulait pas du numéro 10 d’Ansu Fati

La suite après cette publicité

João Félix est un être rationnel. S’il a réalisé son «rêve» de signer au FC Barcelone cet été, le Portugais n’a pas eu les dents qui rayaient le parquet au moment de choisir son numéro de maillot. En ralliant le club catalan, le joueur formé à Benfica avait en effet la possibilité de porter l’illustre numéro 10 d’un certain Lionel Messi, laissé vacant après le départ en prêt d’Ansu Fati à Brighton.

Mais selon le quotidien Sport, Félix ne voulait tout simplement pas s’encombrer d’une pression supplémentaire en récupérant ce numéro symbolique. La publication ajoute que l’attaquant de 23 ans ne se sentait pas non plus légitime de le porter en raison de sa situation contractuelle. Pour rappel, Félix s’est engagé au Barça sous la forme d’un prêt d’un an, et sans option d’achat.