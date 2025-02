La Juventus a fixé son prix pour Andrea Cambiaso

Après Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov et Vitor Reis respectivement recrutés pour 75, 40 et 37 millions d’euros, Manchester City pourrait de nouveau dégainer le chéquier en ce mercato hivernal. Cette fois-ci, c’est du côté de l’Italie que les Skyblues pourraient se diriger, puisque la Gazzetta dello Sport affirme que les Anglais ciblent Andrea Cambiaso.

Et le prix pour déloger le latéral gauche de la Juventus serait une fois de plus faramineux. Le média transalpin affirme que les Turinois pourraient accepter de lâcher l’ambidextre pour un prix compris entre 60 et 70 millions d’euros, bonus inclus. Si un transfert venait à être conclu, la Vieille Dame réinvestirait alors cet argent dans le but de trouver un remplaçant à l’ancien joueur de Bologne, soit cet hiver, soit l’été prochain.