Man United : Erik ten Hag va assister au dernier match de la saison

La dernière journée de Premier League se déroulera ce dimanche et le classement final sera donc connu en début de soirée. Si certaines équipes connaissent déjà leur position, comme Chelsea. Ce n'est pas le cas de Manchester United qui se déplacera sur le terrain de Crystal Palace pour le dernier match sur le banc de Ralf Rangnick.

En effet, les Mancuniens sont 6es, synonyme de qualification en Ligue Europa, mais ils ne sont pas à l'abri d'être dépassés par West Ham et de finir par n'être qualifiés qu'en Ligue Europa Conférence. Pour cette rencontre, Erik ten Hag, futur entraîneur des Red Devils, et son adjoint Mitchell van der Gaag, seront présents à Selhurst Park pour assister à la rencontre, selon The Telegraph.