Toulouse - PSG : les compositions officielles

Les Violets peuvent-ils faire tomber les Parisiens ? Le Téfécé, dixième avec 27 points, reçoit le PSG, leader avec 53 unités pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1 McDonald’s. S’ils restent sur cinq matches sans victoire en championnat, les Toulousains vont tenter de faire chuter les Parisiens, premiers et invaincus après 21 rencontres dans l’élite cette saison. De plus, toutes compétitions confondues, les joueurs de Luis Enrique restent sur 16 matches sans revers. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h05.

Pour ce match, Carlos Martinez Novell aligne son habituel 3-4-3 avec Canvot, Cresswell et McKenzie en défense, Donnum-Casseres-Sierro-Suazo au milieu de terrain et, enfin, Babicka et Aboukhlal pour servir Magri, seul en pointe, en l’absence de Gboho, joueur créatif et technique, blessé. Côté PSG, Luis Enrique aligne un 4-3-3 avec Safonov dans les buts et Beraldo et Hernandez en défense à la place de Marquinhos et Nuno Mendes, tandis que Hakimi et Pacho enchaînent. Lee et Ruiz accompagne le jeune Mayulu dans l’entre-jeu tandis que Barcola et Kvaratskhelia alimenteront Doué sur le front de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Toulouse : Restes - Canvot, Cresswell, McKenzie - Donnum, Casseres, Sierro, Suazo - Babicka, Magri, Aboukhlal

PSG : Safonov - Hakimi, Beraldo, Pacho, Hernandez - Lee, Ruiz, Mayulu - Barcola, Doué, Kvaratskhelia

