Serie A : la Juve et Dusan Vlahovic douchent la Salernitana dans le money-time

Trois jours après avoir été giflée 6-1 par cette même Juventus en 1/8es de finale de Coupe d’Italie, la Salernitana pensait avoir retenu les leçons du passés. Confrontés au club piémontais ce dimanche, dans le cadre de la 19e journée de Serie A, les joueurs de Paulo Sousa ont finalement été battus (1-2) sur le gong.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Juventus 46 19 17 14 4 1 29 12 20 Salernitana 12 19 -22 2 6 11 16 38

S’ils avaient ouvert le score grâce à Giulio Maggiore, servi par l’ancien Rennais Loum Tchaouna (39e), les Salernitains ont été rejoints avec le but d’Iling Junior (65e), consécutif à l’expulsion de Maggiore dix minutes plus tôt. Finalement, Dusan Vlahovic a lui aussi pris part à la fête en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel (90+1e). Une réalisation capitale, qui permet à la Juve (46 points) de rester au contact du leader l’Inter Milan (48 points) au classement. La Salernitana reste lanterne rouge du championnat.