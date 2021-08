PSG : Georginio Wijnaldum réagit à l'arrivée de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse alors que le Paris Saint-Germain se rendra à Reims, ce dimanche (20h45), en clôture de la 4e journée de Ligue 1, Georginio Wijnaldum a répondu aux questions des journalistes. Interrogé sur ses premiers dans le club de la capitale et son état de forme, il n'a pas échappé aux interrogations concernant Lionel Messi (34 ans). Si le milieu néerlandais s'estime heureux de l'arrivée d'un tel joueur au sein de l'effectif parisien, il assure que sa présence ne modifiera pas son apport sur le terrain et que seul Mauricio Pochettino décidera de son positionnement.

«Messi ? Comme tout le monde a déjà dit, jouer avec ce genre de joueur c’est une chance, je suis content de jouer avec lui, c’est une personne humble, il essaye d’aider l’équipe, il nous rend tous meilleurs, c’est une très belle personne en tant qu’être humain et il souhaite que toute l’équipe s’améliore, c’est aussi pour ça que j’apprécie être à ses côtés dans l’effectif du PSG. (...) Il y a beaucoup de gens qui disent que le fait de jouer avec ce genre de joueur, je vais me retrouver qu’à défendre mais ça dépend de comment on joue, moi je peux être offensif et défensif et j’espère pouvoir apporter des options des deux côtés du terrain mais tout ça c'est le coach qui décidera, c'est au coach de trouver le bon équilibre. »