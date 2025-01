Man United : Casemiro placé sur la liste des transferts

Casemiro, milieu de terrain brésilien de 32 ans, traverse une période difficile à Manchester United depuis son arrivée en 2022 du Real Madrid pour une valeur de 70 millions d’euros. Bien qu’il ait été recruté pour devenir un pilier du club anglais, il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire indiscutable. Cette saison, il est en majorité utilisé comme remplaçant, n’ayant été titularisé que 6 fois sur 11 matches dirigés par Rúben Amorim. L’entraîneur des Red Devils semble de moins en moins compter sur lui, ce qui a conduit, d’après CalcioMercato à son inscription dans une liste des transferts.

Les perspectives de départ de Casemiro sont évoquées, notamment pour le marché de janvier, mais ses émoluments substantiels ainsi que son contrat en cours jusqu’en 2026 vont compliquer les futures négociations. En plus de lui, plusieurs autres joueurs de Manchester United, tels que Marcus Rashford, Christian Eriksen, Antony et Victor Lindelof, pourraient également quitter le club dans les semaines à venir. Une période mouvementée qui s’annonce à Old Trafford.