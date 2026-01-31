Milan : Mike Maignan prolonge enfin

L’AC Milan a officialisé la prolongation de contrat de Mike Maignan jusqu’au 30 juin 2031, mettant un terme à de longues négociations entamées depuis plusieurs mois. Un dossier prioritaire pour les Rossoneri, déterminés à sécuriser l’avenir de l’un de leurs cadres après des discussions parfois complexes, mais finalement réussies.

«L’AC Milan est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Mike Maignan jusqu’au 30 juin 2031. Après avoir rejoint les Rossoneri à l’été 2021, Mike s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de l’équipe, se distinguant par son leadership, sa fiabilité et son altruisme. Sa progression constante lui a permis de devenir capitaine du club et une figure centrale au sein de l’équipe, ainsi qu’un pilier de l’équipe de France», indiquent les Rossoneri.