Milan : Mike Maignan prolonge enfin

Mike Maignan @Maxppp

L’AC Milan a officialisé la prolongation de contrat de Mike Maignan jusqu’au 30 juin 2031, mettant un terme à de longues négociations entamées depuis plusieurs mois. Un dossier prioritaire pour les Rossoneri, déterminés à sécuriser l’avenir de l’un de leurs cadres après des discussions parfois complexes, mais finalement réussies.

AC Milan
𝑈𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒: Mike is here to stay 🦅
«L’AC Milan est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Mike Maignan jusqu’au 30 juin 2031. Après avoir rejoint les Rossoneri à l’été 2021, Mike s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de l’équipe, se distinguant par son leadership, sa fiabilité et son altruisme. Sa progression constante lui a permis de devenir capitaine du club et une figure centrale au sein de l’équipe, ainsi qu’un pilier de l’équipe de France», indiquent les Rossoneri.

