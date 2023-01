OL : le nom de Jeff-Reine Adélaïde évoqué à Nantes

Seulement 15e de Ligue 1, le FC Nantes, qui devrait toutefois conserver Ludovic Blas, a de la suite dans les idées pour le mercato hivernal et se renforcer en vue d’affronter la Juventus en Coupe d’Europe dans quelques semaines. Alors que le tenant de la Coupe de France discute avec Andy Delort et est chaud sur Florent Mollet (Montpellier), le club des bords de l’Erdre pourrait tenter un ou deux coups supplémentaires. Et l’un d’entre eux mène à Jeff-Reine Adélaïde dont le nom a été évoqué selon une source interne du club nantais.

Rien n’a pour l’instant été tenté par Nantes, d’autant que l’opération s’annonce plus que complexe. L’ancien Angevin, qui entre régulièrement en jeu (12 apparitions en jeu dont une titularisation), n’a absolument aucune envie de quitter l’OL d’autant que Laurent Blanc l’apprécie tout particulièrement et échange régulièrement avec lui. Reste que la cellule de recrutement nantaise a de la suite dans les idées et ne devrait pas s’arrêter là et tenter d’autres coups d’ici la fin du mercato… A suivre.

