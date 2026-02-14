OM - Strasbourg : les compositions probables

Dans un contexte bouleversé par le départ de Roberto De Zerbi et la gifle reçue au Parc des Princes, l’Olympique de Marseille reçoit le Racing Club de Strasbourg, ce samedi, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. En pleine crise, le club marseillais, quatrième au coup d’envoi, aura forcément à cœur de réagir pour retrouver provisoirement le podium. Une mission qui s’annonce toutefois plus que complexe dans un Orange Vélodrome qui devrait logiquement manifester sa colère du moment.

Pour ce rendez-vous, Jacques Abardonado - propulsé au rang d’entraîneur intérimaire après le départ de Roberto De Zerbi - devrait opter pour un 4-2-3-1. Relégué sur le banc des remplaçants face aux Parisiens, Rulli est cette fois-ci annoncé titulaire. En défense, Weah, Aguerd, Medina et Emerson pourraient débuter. Dans l’entrejeu, Højbjerg et Timber sont attendus pour soutenir un quatuor offensif composé de Paixao, Gouiri, Greenwood et Aubameyang.

Le match de tous les dangers

En face, le Racing Club n’est pas, non plus, dans une forme étincelante. Depuis l’arrivée de Gary O’Neil sur le banc début janvier, les Alsaciens peinent, en effet, à trouver leur régime. Défaits par le PSG (1-2), les Alsaciens avaient par la suite éliminé l’AS Monaco en Coupe de France avant de rechuter en championnat face au Havre (1-2). Coincés à la huitième place, à quatre points du top 5, les Strasbourgeois pourraient donc profiter de cette affiche pour se relancer dans la course à l’Europe.

Au Vélodrome, Penders est attendu dans les cages et devrait être protégé par une défense à quatre composée de Doué, Omobamidele, Högsberg et Chilwell. Au milieu de terrain, El Mourabet et Barco devraient être associés et bien aidés par un trio Moreira-Enciso-Godo. Enfin, sur le front de l’attaque et en l’absence d’Emegha, Panichelli, deuxième meilleur buteur du championnat de France, est logiquement pressenti pour débuter.