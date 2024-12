Mercato : l’OL est proche de boucler un premier départ

Le 18 janvier 2024, l’Olympique Lyonnais a mis la main sur Gift Orban. Courtisé par plusieurs écuries, le buteur de La Gantoise avait dit oui aux pensionnaires du Groupama Stadium. «L’Olympique Lyonnais est heureux d’officialiser l’arrivée de l’attaquant nigérian Gift Orban, en provenance de La Gantoise, qui s’est engagé avec le club pour une durée de 4 saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2028. Le montant du transfert s’élève à 12 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié par les Gones.

Recruté pour être la doublure, voire un concurrent pour Alexandre Lacazette, l’attaquant n’a jamais vraiment inquiété le Général. Malgré sa bonne volonté, il a terminé ses six premiers mois à Lyon avec un bilan de 3 buts en 16 apparitions toutes compétitions confondues (0 assist). Puis, les choses se sont corsées cet été lorsque Georges Mikautadze a été recruté et que "Lacaz" est finalement resté, malgré une belle proposition venue d’Arabie saoudite. Cela n’a pas fait les affaires d’Orban, qui a été dragué par la Turquie.

Orban vers Hoffenheim

Mais il est finalement resté entre Rhône et Saône. Quelques mois plus tard, le joueur, auteur de 2 buts en 5 apparitions toutes compétitions confondues, fait de nouveau parler de lui à la rubrique mercato. Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais l’a clairement placé sur le marché. Encore une fois, des écuries turques, notamment Galatasaray, se sont penchées sur son cas comme expliqué sur notre site. En Allemagne, la piste menant à Stuttgart a été révélée il y a quelques jours. Et ce jeudi, un nouveau prétendant, visiblement très sérieux, s’est positionné.

Selon Relevo, Hoffenheim avance sur ce dossier. L’écurie allemande, qui a affronté l’OL en Ligue Europa il y a quelques semaines, serait même sur le point de boucler son arrivée selon le journaliste Matteo Moretto. Une information confirmée par Sky Germany, qui précise qu’il est en haut de la liste des joueurs ciblés par Hoffenheim, qui veut un élément rapide devant. Son départ serait une très bonne nouvelle pour l’OL, qui veut dégraisser notamment dans le secteur offensif, et pour l’avant-centre, qui n’entre plus dans les plans de Pierre Sage et de son staff et qui a été proposé à plusieurs écuries. Une bonne nouvelle pour John Textor et ses équipes.