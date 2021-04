Barça : Lionel Messi aurait déjà fait son choix concernant son futur

Comment le feuilleton Lionel Messi va-t-il se terminer ? Alors que le contrat de l’Argentin prend fin dans un peu plus de 2 mois, sa décision n’a toujours pas été annoncée. Restera-t-il Barcelone ? Rejoindra-t-il le Paris Saint-Germain, Manchester City ? Personne ne le sait, mais selon Andoni Zubizarreta, l’ancien directeur sportif du Barça, la Pulga aurait déjà fait son choix.

«Dans le processus dans lequel nous prenons nos décisions, les choses qui vous arrivent influencent. Ce sont des éléments qui s'additionnent, mais je pense que Messi a déjà la décision plus ou moins prise dans sa tête (…) Messi est un footballeur dans l'ancien terme, n'est pas un produit marketing. Il a déjà l'âge de savoir que parfois on gagne et parfois on perd, la question est de se sentir bien au Barça», a-t-il déclaré à Catalunya Ràdio. L’étau se resserre concernant l’avenir de l’attaquant barcelonais de 33 ans, et on devrait connaître son choix dans les prochaines semaines.