OM : la confession d’Igor Tudor sur Nuno Tavares

La hype du début de saison autour de Nuno Tavares sur la Canebière n’est plus ce qu’elle était. Depuis quelques matchs, le latéral gauche offensif de 23 ans est à la peine sur le terrain, avec des choix pas toujours bons et une approximation technique pointée du doigt, notamment. Son cas pose d’ailleurs question du côté de l’OM, qui ne souhaiterait pas forcément le conserver une fois que son prêt aura expiré au-delà du 30 juin prochain.

Présent en conférence de presse ce vendredi en marge du match entre Marseille et Strasbourg, dimanche (20h45, 27e journée de Ligue 1), Igor Tudor a été interrogé sur le joueur prêté par Arsenal. Et le Croate a donné son avis sur le positionnement de Nuno Tavares. « Cela dépend surtout de l’adversaire et du fait que les joueurs peuvent jouer des deux côtés. Je pense que c’est mieux Nuno à gauche et Clauss à droite comme en début de saison. »

