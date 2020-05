Le FC Barcelone repousse 4 joueurs prêts à venir

Echange. Voilà le maître mot du FC Barcelone pour son mercato estival. Bien décidé à renforcer considérablement son équipe malgré des moyens financiers très limités, le club catalan est prêt à sacrifier de nombreux joueurs jugés pas assez importants pour en récupérer d'autres. De Lautaro à Neymar en passant par Pjanic, les tentatives sont nombreuses.

Mais le Barça est déterminé et il refusera de dire oui à tout. C'est ce que relève aujourd'hui Mundo Deportivo. Le journal pro-Blaugrana révèle que plusieurs joueurs autrefois ciblés par le club catalan ont déjà été proposés en vue du mercato hivernal. Et ont été refusés ! Est cité en premier lieu Thiago Silva. Le Brésilien, en fin de contrat au PSG, se serait offert au Barça, un club qui a souvent tenté de le recruter par le passé. Réponse négative, et surprenante puisque le club cherche à se renforcer dans ce secteur. Mais à 35 ans, Silva ne représente pas l'avenir et n'allégerait clairement pas la masse salariale.

Aubameyang n'est plus une option

Deuxième grand joueur à être désormais refusé par le FC Barcelone : Pierre-Emerick Aubameyang. Lui est à un an de la fin de son contrat avec Arsenal et il a souvent rêvé d'un transfert au Barça, qui a souvent pensé à cette option. Mais aujourd'hui, la priorité s'appelle Lautaro Martinez et l'attaquant gabonais de 30 ans, qui s'est de nouveau offert au club en vue du mercato estival, ne sera pas choisi, la piste alternative se nommant Timo Werner. Même chose pour Hector Bellerin, coéquipier d'Aubameyang à Arsenal et longtemps dans le viseur du FC Barcelone. Le latéral droit n'est plus dans les petits papiers aujourd'hui.

Sa grave blessure survenue cette saison pousse le Barça à l'écarter, alors qu'il a de nouveau été proposé. Enfin, dernier joueur pour lequel le Barça a changé d'avis malgré la possibilité de le recruter : Donny van de Beek. Pas parce que le milieu de terrain ne plait pas aux dirigeants catalans, qui ne seraient pas contre l'idée de recréer l'association avec De Jong, comme au temps de l'Ajax, mais parce que le club néerlandais ne souhaite aucun joueur en échange et veut seulement récupérer de l'argent, au minimum 50 M€. Somme que le Barça ne peut pas se permettre de dépenser cet été pour un milieu de terrain en plus des autres dossiers en cours.