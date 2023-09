Fenerbahçe : mauvaise nouvelle pour Cengiz Ünder

Cet été, Cengiz Ünder a quitté l’Olympique de Marseille. Le Turc est rentré au pays, où il évolue du côté de Fenerbahçe. Après une première plutôt intéressante face à Samsunspor, puisqu’il avait délivré une assist, il avait ensuite tenté d’apporter ses qualités lui qui a été titulaire à trois reprises en quatre rencontres toutes compétitions confondues. La dernière fois, c’était hier face à Antalyaspor.

Mais l’ancien de l’OM n’a passé que quelques minutes sur le pré. Quatre plus précisément. En effet, il s’est rapidement blessé et le verdict est tombé ce lundi. «Une IRM a été réalisée à l’hôpital Altunizade pour notre joueur Cengiz Ünder. Suite aux examens, le traitement de notre joueur, qui présentait une déchirure du 2ème degré au muscle arrière gauche, a été immédiatement commencé», a expliqué le leader de la Süper Lig (12 points). Fanatik explique qu’il devrait être absent au moins trois semaines et qu’il manquera 5 rencontres (3 en championnat, 2 en Ligue Europa Conférence).